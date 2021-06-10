Ozon и "Белпочта" заключили соглашение о доставке товаров маркетплейса в Белоруссии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российский маркетплейс Ozon в рамках расширения присутствия в Белоруссии начал сотрудничать с национальным оператором почтовой связи "Белпочта", который будет обеспечивать доставку посылок и экспорт белорусских товаров. Об этом говорится в сообщении онлайн-площадки.

"На первом этапе сотрудничества посылки Ozon доставляются в почтовые отделения - это более 3 тыс. точек по всей стране, которые можно выбрать на стадии оформления заказа. В будущем стороны планируют начать экспорт товаров белорусских продавцов и производителей с помощью логистики "Белпочты" в Россию и другие страны. В этом году для развития местного предпринимательства Ozon намерен создать специальную витрину с товарами белорусских производителей и помочь продавцам с выходом на маркетплейс", - говорится в сообщении.

Пользователям Ozon в Белоруссии доступен весь ассортимент площадки - всего порядка 19 млн товарных наименований в 20 категориях (за исключением крупногабаритных товаров). В зависимости от расположения почтового отделения средний срок доставки составит три дня.

"Прошлый год показал, что чаще всего жители Республики Беларусь заказывали на Ozon чай, кофе, бакалею, детские товары и книги. Быстрее всего в 2020 году рос спрос на разнообразные спортивные товары, электронику, товары для строительства и ремонта. Так, например, продажи товаров для единоборств в штуках выросли в 14 раз относительно 2019 года, а планшетов - почти в 6 раз", - сообщили в Ozon. Самые активные покупатели Ozon - жители Минской, Гомельской и Витебской областей.

Ozon - российская онлайн-платформа электронной коммерции, на которой представлены около 19 млн товарных наименований в 20 категориях. Ежедневная аудитория площадки - 9 млн пользователей. Более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Компания продает товары 50 тыс. предпринимателей и компаний.

В конце 2020 года компания провела первичное публичное размещение акций (IPO), в ходе которого привлекла 1,2 млрд долларов за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров. Основными акционерами Ozon являются АФК "Система" и Baring Vostok.