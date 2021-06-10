Ростом основных индексов завершились торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня

ШАНХАЙ, 10 июня. /ТАСС/. Торги на биржах материкового Китая завершились в четверг ростом основных индексов на фоне позитивных сигналов, последовавших за состоявшимся телефонным разговором министра коммерции КНР Ван Вэньтао и главы Минторга США Джины Раймондо. Соответствующая позитивная динамика отражена на сайтах площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс Shanghai Composite вырос на 0,54%, до отметки 3 610,86. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), поднялся на 0,56%. Общая динамика оказалась положительной, однако в минус ушли сводные индексы недвижимости, энергетики и финансов. Наибольший рост продемонстрировали акции фармацевтических компаний.

В плюсе завершились торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки Shenzhen Component поднялся на 1,19%, до отметки 14 893,59. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 0,67%.

Инвесторы обратили внимание на сообщение о том, что по итогам телефонного разговора Ван Вэньтао с Раймондо стороны подчеркнули важность обменов и диалога в сфере бизнеса между КНР и США, договорились развивать прагматичное сотрудничество в сфере торговли и инвестиций и надлежащим образом урегулировать разногласия.

Позитивная динамика на фондовых рынках отмечена также на фоне прозвучавшего в четверг прогноза главы Центробанка КНР И Гана, в соответствии с которым уровень инфляции в стране в этом году может оказаться в пределах 2%, что ниже целевого показателя в 3%, утвержденного ранее властями.