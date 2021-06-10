Продажи алмазов "Алросы" в мае выросли в 9,5 раза, бриллиантов - в пять раз

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" в мае 2021 году продала алмазов на сумму $346 млн, бриллиантов - на $19 млн, следует из сообщения компании. Таким образом, по сравнению с показателем мая прошлого года компания нарастила продажи алмазов в 9,5 раза, бриллиантов - почти в пять раз.

При этом в мае текущего года выручка "Алросы" от реализации продукции составила $365 млн, что на 9% ниже, чем за предыдущий месяц, отметила компания. Всего с начала 2021 года реализовано алмазно-бриллиантовой продукции на сумму $1,926 млрд против $960 млн годом ранее.

"Продажи в мае свидетельствуют о высоком спросе на алмазное сырье со стороны гранильного сектора Индии. Несмотря на эпидемиологическую обстановку апреля и начала мая, которая с тех пор демонстрирует устойчивое улучшение, огранщики полностью адаптировались к ситуации и стабильно обрабатывают все доступные им объемы. Со стороны конечного потребления на всех ключевых рынках сохраняется высокий спрос на ювелирную продукцию. В США он за первые четыре месяца текущего года превысил допандемийные уровни 2019 года на 30%, в Китае - на 10%", - сказал заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении находятся почти 34% акций.