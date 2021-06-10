На севере Москвы появятся производственные очистные сооружения

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Очистные сооружения общей площадью более 11 тыс. кв. м появятся в Москве на Лианозовском молочном комбинате. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

"Компания построит производственные очистные сооружения общей площадью более 11 тыс. кв. м на участке 0,75 га в районе Восточное Дегунино. Ранее было принято решение о передаче этой территории предприятию без торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта сроком на шесть лет. Комплекс расположится возле Лианозовского молочного комбината, принадлежащего компании", - сказал Прохоров.

Компания "Вимм-Билль-Данн", входящая в состав корпорации PepsiCo, представлена в Москве двумя производствами: Лианозовским и Царицынским молочными комбинатами. В 2016 году столичное предприятие получило статус промышленного комплекса. Это дало ему право на получение существенных налоговых льгот, которые город предоставляет производствам с особыми статусами.

"Заводы компании уже стали частью глобального проекта корпорации, которая намерена к 2030 году на 40% снизить выбросы парниковых газов от своей хозяйственной деятельности по всему миру, а к 2040 году достигнуть нулевого значения этого показателя", - добавили в пресс-службе департамента.

Масштабный инвестиционный проект (МаИП) - это эффективный инструмент для развития и расширения производств, позволяющий им получить землю без торгов. Так, в мае 2021 года было принято решение о предоставлении в рамках МаИП земельного участка еще одному пищевому предприятию - Московскому мясоперерабатывающему заводу "Коломенское". В результате в районе Нагатино-Садовники появится новый производственный корпус по переработке мяса. С начала года этот МаИП стал уже восьмым, совокупный объем инвестиций по всем этим проектам превысит 5 млрд рублей.