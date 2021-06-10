Москва начала размещение пятилетних облигаций на 35 млрд рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Размещение пятилетних облигаций 73-го выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы объемом 35 млрд рублей проходит на Московской бирже. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Облигации 73-го выпуска - ценные бумаги с постоянным купонным доходом 7,2% годовых. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей, продолжительность купонного периода составляет 182 дня. Облигации включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

"Продолжая реализацию программы заимствований, Москва выходит на рынок с пятилетними облигациями. Облигации Москвы - исключительно надежные ценные бумаги, кредитный рейтинг города по версии всех трех ведущих кредитных рейтинговых агентств мира и по версии российского агентства АКРА равен рейтингу Российской Федерации. Это означает, что инвесторы имеют возможность приобрести облигации, доходность которых превышает доходность ОФЗ, а риск вложений столь же низок. После размещения на рынке будут обращаться облигации города со сроком погашения в 2022, 2024, 2026 и 2028 годах, это повышает возможности инвесторов по управлению портфелями", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Ожидаемый ориентир доходности облигаций - плюс 55-65 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности (G-curve) с сопоставимой дюрацией.

Ранее Москва успешно разместила 74-й выпуск облигаций (семилетние "зеленые" облигации) на 70 млрд рублей и часть 72-го выпуска облигаций (срок обращения - три года) на сумму 35 млрд рублей. В обоих случаях спрос существенно превысил объем предложения.