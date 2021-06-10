Госдолг Подмосковья по итогам 2020 года увеличился почти на 92 млрд рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Государственный долг Московской области по итогам 2020 года вырос почти на 92 млрд рублей и составил 260 млрд рублей. Рост связан с обеспечением антикризисных мер, принятых в связи с коронавирусом, сообщила в четверг и. о. министра экономики и финансов Подмосковья Валерия Волкова.

"Государственный долг Московской области по итогу 2020 года составил 260 млрд рублей. За отчетный год его объем увеличился на 91,8 млрд рублей, что связано с обеспечением антикризисных мер в регионе. Основной рост заимствования осуществлен за счет бюджетных кредитов. <…> Средневзвешенная ставка за 2020 год по долговому портфелю снизилась с 7% в 2018 году до 5,3% к 2020 году. Расходы на обслуживание госдолга составили 10,9 млрд рублей, или 1,6% при возможном нормативе в 5%", - сказала Волкова в ходе заседания Мособлдумы.

Она отметила, что доходы бюджета Московской области по итогам 2020 года составили 635 млрд рублей, или 100,8% к уточненному плану года - 629,7 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета региона составили 510,3 млрд рублей и по сравнению с 2019 годом рост составил на 2,5% - в основном за счет разовых платежей в декабре налогов на прибыль организаций, а также на доходы физических лиц.

"Расходы исполнены в объеме 720 млрд рублей, или 94,5%, что больше динамики 2019 года на 2%. Дефицит бюджета сложился в размере 85,1 млрд рублей", - добавила Волкова. Расходы бюджета в 2020 году на реализацию государственных программ составили 714,4 млрд рублей - 94% от плана, пояснила она.

"В структуре расходов бюджета областные средства составили 615,2 млрд рублей, или 85,5%, с ростом к уровню 2019 года на 7%. Расходы за счет безвозмездных поступлений составили практически 105 млрд рублей и увеличились в 1,5 раза, что связано в основном с федеральной поддержкой на реализацию антикризисных мер и борьбу с пандемией. В целом расходы на ликвидацию последствия ковида составили 95,7 млрд рублей, из них треть - за счет федеральной поддержки", - уточнила Волкова. По ее словам, основные затраты пришлись на стимулирующие выплаты медикам, а также на перепрофилирование, содержание инфекционных отделений и дополнительные меры социальной поддержки, в том числе в сфере занятости населения.

Мособлдума на заседании в четверг приняла закон об исполнении бюджета Московской области в 2020 году.