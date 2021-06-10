Кабмин направит около 7 млрд рублей на развитие дорог в шести регионах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство России выделит порядка 7 млрд рублей на завершение строительства дорог в шести регионах страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая в четверг заседание кабмина.

"Правительство продолжит поддерживать развитие транспортной инфраструктуры в субъектах РФ. Направим дополнительно почти 7 млрд рублей на завершение и ускорение работ по строительству мостовых переходов и участков автомобильных трасс, на развитие региональных автодорог", - сказал Мишустин. По его словам, это необходимо для людей, которые живут в этих субъектах, а также для бизнеса.

Премьер отметил важность устранения транспортных ограничений и повышения безопасности дорожного движения в стране. "Средства получат шесть регионов. Практически все объекты находятся в высокой степени готовности. Рассчитываем, что все трансферты позволят как можно быстрее завершить строительство", - подытожил председатель правительства.