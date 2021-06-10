Парламент Китая принял закон о Хайнаньском порте свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) в четверг принял закон о создании в южной китайской провинции Хайнань свободного торгового порта. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, закон был принят в ходе 29-й сессии ПК ВСНП 13-го созыва. Его текст пока не опубликован. Как передает телеканал, закон вступит в силу со дня опубликования.

Как указывается в материале, "в соответствии с законом, Китай создаст свободный порт на всей территории острова Хайнань, будет постепенно и поэтапно разрабатывать политику порта свободной торговли, обеспечивать свободные и безопасные потоки торговли, инвестиций, въезд и выезд людей, трансграничное движение капитала, перевозки, а также упорядоченный поток данных".

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.