Мишустин рассказал о состоянии российской экономики и промышленности

"Сейчас наша экономика и промышленность активно восстанавливаются", - сказал председатель правительства, выступая в четверг на итоговой коллегии Минпромторга. По его данным, "на этом фоне фармацевтическая и медицинская промышленность показали по итогам прошлого года рост более, чем на 23%, а в первом квартале этого года - уже на 40%". "Важно, что развивались и другие приоритетные направления, сильных результатов удалось добиться в широком спектре высокотехнологичных отраслей, существенно увеличилось производство в сельскохозяйственном и пищевом машиностроении, в станкоинструментальной промышленности, вырос выпуск строительной и дорожной техники, продолжается внедрение сквозной цифровизации, новых IT-проектов и цифровых платформ", - подчеркнул глава кабинета министров.

Он обратил внимание на то, что "оказывается системная помощь несырьевому, неэнергетическому экспорту, расширяется география поддержки за счет средств Фонда развития промышленности, внедряются новые механизмы и инструменты стимулирования".

"Важнейшим приоритетом правительства были и остаются программы импортозамещения", - подчеркнул Мишустин. По его словам, "за два с лишним года доля отечественной продукции на рынке заметно выросла". "На проекты по поддержке импортозамещения в бюджете до конца текущего года предусмотрено более 330 млрд рублей", - сообщил Мишустин. По его данным, за январь - апрель 2021 года наблюдается рост объемов промышленного производства в целом, "а во многих секторах обрабатывающей промышленности прирост превышает 10%".

Председатель правительства надеется, что эти "позитивные тенденции сохранятся и усилятся", а Минпромторг "продолжит эффективно решать стоящие перед ним задачи, будет и дальше способствовать росту экономики и улучшению жизни людей".