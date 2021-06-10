Минфин предварительно оценил профицит бюджета России за январь - май в 312,073 млрд рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ за январь - май 2021 года, по предварительной оценке, составил 312,073 млрд рублей, следует из материалов на сайте Минфина РФ.

Профицит бюджета РФ в январе - апреле Минфин предварительно оценивал в 204,991 млрд рублей.

За отчетный период доходы федерального бюджета составили 9,32 трлн рублей (49,7% от объема доходов на год, утвержденных законом о бюджете), расходы - 9,007 трлн рублей (41,9% от объема расходов на год, утвержденных законом о бюджете, и 39,6% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Как заявлял ранее глава Минфина Антон Силуанов, что министерство улучшило прогноз по дефициту бюджета в 2021 году до 1% ВВП с планировавшихся ранее 2,4% ВВП. Это произойдет, если не изменится конъюнктура.