Голикова: без подготовки рабочих профессий Россия обречена на "перспективный проигрыш"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия должна готовить кадры рабочих профессий в соответствии с требованиями индустрии промышленности уже сегодня, иначе страну ждет "перспективный проигрыш". Об этом в четверг заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Ничего этого не будет, если мы не будем готовить кадры. И здесь существенное значение имеет подготовка кадров рабочих профессий, и взаимодействия Минпросвещения и Минпромторга - они реализуют проекты по дуальному образованию - тоже имеет важное значение. Сегодня мы понимаем, что если подготовка кадров не отвечает требованиям индустрии промышленности, то мы будем, к сожалению, обречены на перспективный проигрыш", - сказала она на итоговой коллегии Минпромторга.

Голикова добавила, что сферы образования и промышленности должны плотно взаимодействовать, чтобы страна имела кадры, которые "уже сегодня и сразу будут востребованы нашими предприятиями и отраслями промышленности".

Она напомнила, что в рамках нацпроекта "Образование" оснащается 7 тыс. мастерских по стране, которые готовят кадры рабочих профессий.

"Я думаю, если мы будем вместе двигаться по тем направлениям, которые мы совместно наметили, это будет достаточно серьезный вклад в развитие нашей отечественной промышленности и изменению на рынке труда, а это значит успех для нас всех", - заключила она.