ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году

ТАСС, 10 июня. Темпы восстановления глобального спроса на нефть в 2021 году составят 6 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в июньском отчете ОПЕК. Таким образом, ОПЕК сохранила свою оценку, сделанную в мае.

Таким образом, спрос на нефть в мире в 2021 году должен достигнуть 96,58 млн б/с.

В ОПЕК также ожидают, что темпы роста потребления нефти в мире ускорятся во втором полугодии на фоне более благоприятных макроэкономических прогнозов и ощутимого воздействия сделки ОПЕК+ на рынок.

Добыча нефти в странах ОПЕК в мае

Страны ОПЕК в мае нарастили добычу нефти на 390 тыс. б/с - до 25,463 млн б/с. При этом условия сделки по сокращению добычи нефти в мае выполнены на 125% от плана против 122% месяцем ранее.

Так, согласно отчету, в мае добыча нефти Саудовской Аравии, крупнейшего производителя нефти в ОПЕК, составила 8,466 млн б/с (рост на 345 тыс. б/с к апрелю). Страны ОПЕК+ договорились с мая наращивать добычу, в том числе Саудовская Аравия будет в течение мая - июля возвращать на рынок сокращенный еще в феврале миллион баррелей. Добыча нефти в королевстве в мае выросла на 345 тыс. б/с.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В мае добыча участников сделки составила 21,322 млн б/с против положенной по условиям 22,1 млн б/с. Всего в мае "десятка" из ОПЕК смогла убрать с рынка 5,36 млн б/с к базовому уровню в соглашении вместо положенных 4,287 млн б/с. Таким образом, условия сделки были выполнены на 125%.

В мае добыча нефти росла у Венесуэлы - на 45 тыс. б/с - до 531 тыс. б/с, и у Ирана - на 42 тыс. б/с, до 2,46 млн б/ с.

Предложение нефти от "не ОПЕК"

Предложение нефти от стран "не ОПЕК" в 2021 году увеличится на 0,8 млн б/с. Оценка повышена на 0,1 млн б/с по сравнению с майским прогнозом.

Таким образом, поставки нефти из этих стран в этому году достигнут 63,7 млн б/с. Это объясняется более быстрым восстановлением добычи нефти в США в марте - на 2,5 млн б/ с. Основными регионами роста предложения нефти станут Канада, Бразилия, Китай и Норвегия, в то время как в США добыча жидких углеводородов вырастет только на 0,3 млн б/с.

Запасы нефти развитых стран

Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле 2021 года составили 2,962 млрд баррелей, опустившись на 6,4 млн баррелей, говорится в отчете.

На этом уровне объем запасов был на 160 млн баррелей ниже, чем годом ранее, и на 25 млн баррелей ниже среднего за пять лет уровня.

Запасы самой нефти при этом снизились на 13,6 млн баррелей, остатки нефтепродуктов подросли на 7,2 млн баррелей.

Запасы нефти стран ОЭСР в апреле составляли 1,475 млрд баррелей, это на 36 млн баррелей меньше, чем средний за пять лет уровень. При этом запасы нефтепродуктов составили 1,487 млрд баррелей, это на 11 млн баррелей выше усредненной нормы.

Средний за пять лет уровень запасов является основным ориентиром в соглашении стран ОПЕК+, которые согласованно сокращают или увеличивают добычу нефти в зависимости от состояния рынка.