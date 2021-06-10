Пять регионов ЦФО договорились о сотрудничестве в сфере науки и сельского хозяйства

ТАСС, 10 июня. Белгородская, Курская, Калужская, Брянская и Орловская области договорились о сотрудничестве в научно-образовательной сфере и в агропромышленном секторе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Белгородской области в четверг.

"[Врио губернатора Белгородской области] Вячеслав Гладков подписал соглашение о сотрудничестве с соседними регионами. Теперь Белгородская, Курская, Калужская, Брянская и Орловская области будут сотрудничать, вместе развивать научную сферу и налаживать межрегиональные связи. Кроме того, по инициативе главы Белгородской области на базе регионального научно-образовательного центра (НОЦ) будет создан научный центр мирового уровня, готовый к формированию инновационных решений АПК", - говорится в сообщении.

По словам Гладкова, межрегиональный союз позволит создать благоприятные условия для адаптации выпускников вузов и молодых ученых Белгородской, Курской, Орловской, Калужской и Брянской областей. "Вместе мы сможем привлекать новых партнеров и инвесторов, готовых к разработке и развитию научных производств и технологий", - приводит пресс-служба слова Гладкова.

В четверг в Белгороде состоялось расширенное заседание наблюдательного совета НОЦ "Инновационные решения в АПК" с участием губернатора Брянской области Александра Богомаза и губернатора Орловской области Андрея Клычкова, а также делегаций из Курской и Калужской областей.

"Нам есть куда идти, к чему стремиться, у нас есть ориентиры для движения вперед. Это современные технологии, инновационные разработки, которые будут внедрены и сделают сельское хозяйство еще более привлекательным, рентабельным, выгодным, и это позволит людям, которые трудятся в области АПК, получать дополнительный доход, прибавит перспективы для развития наших территорий, а значит и всей страны", - сообщил журналистам Богомаз.

Сейчас НОЦ Белгородской области работает по пяти направлениям: биотехнологии, селекционно-генетические исследования, клеточные технологии и генная инженерия в области растениеводства и животноводства, здоровьесберегающие технологии и рациональное природопользование. По всем этим направлениям НОЦ реализует 31 проект. В состав центра входят 74 участника, на площадку Белгородского НОЦ удалось привлечь представителей Российской академии наук, крупнейших научных организаций и вузов России.