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Международные резервы России за неделю снизились на $0,7 млрд

Резервы снизились под воздействием отрицательной переоценки, а также скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 4 июня 2021 года снизились на 0,12% (или на $0,7 млрд) по сравнению с показателем на 28 мая и составили $605,2 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы снизились под воздействием отрицательной переоценки, а также скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила, пояснил регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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