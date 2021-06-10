ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП в еврозоне до 4,6% в 2021 году

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает, что ВВП еврозоны в 2021 году вырастет на 4,6%, что значительно выше мартовских прогнозов. Об этом заявила в четверг глава финрегулятора Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих.

"Ожидается, что в среднесрочной перспективе восстановление экономики еврозоны будет поддерживаться более сильным глобальным и внутренним спросом, а также продолжающейся поддержкой как денежно-кредитной, так и налогово-бюджетной политики", - отметила Лагард. При этом она добавила, что данная оценка широко представлена в базовом сценарии макроэкономических прогнозов ЕЦБ на июнь 2021 года. "Эти прогнозы предполагают годовой рост реального ВВП на 4,6% в 2021 году, на 4,7% - в 2022 году и на 2,1% - в 2023 году", - подчеркнула глава ЕЦБ.

Таким образом, по сравнению с мартовскими оценками ЕЦБ, прогноз роста ВВП был пересмотрен в сторону повышения на 2021 и 2022 годы, в то время как на 2023 год он остался неизменным. В марте европейский финрегулятор прогнозировал на текущий год рост ВВП на 4%, а на следующий - на 4,1%.

"В целом мы считаем риски, связанные с прогнозом роста ВВП еврозоны, сбалансированными", - заключила Лагард.