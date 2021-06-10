Темпы инфляции в США в мае впервые с 2008 года составили 5%

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Цены на основные потребительские товары и услуги в США выросли в мае на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является крупнейшим ростом для страны с августа 2008 года. Об этом свидетельствуют данные Бюро трудовой статистики при Министерстве труда США, опубликованные на его сайте в четверг.

По сравнению с апрелем этого года индекс потребительских цен в мае составил 0,6%. Как отмечает портал Axios, опубликованные данные несколько превысили ожидания, специалисты предполагали, что индекс по сравнению с предшествующим месяцем составит 0,4%, с маем 2020 года - 4,7%. Эта информация также может подстегнуть дальнейшее увеличение стоимости потребительской корзины. В августе 2008 года индекс потребительских цен составил 5,3%.

Телеканал NBC ​​​​​​добавляет, что цены на продукты в США возросли с начала пандемии и никогда не возвращались к уровню, зафиксированному до пандемии. Но больше всего выросли цены на энергию - на 28,5% по сравнению с маем 2020 года, причем бензин подорожал на 56,2%. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, что привело к нехватке топлива на Восточном побережье США

В среду представители Белого дома заверили, что текущие темпы инфляции носят временный характер.