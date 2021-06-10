Citroën во Франции предъявили обвинения в связи с "дизельным скандалом"

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Французские следственные судьи предъявили обвинения автопроизводителю Citroën в рамках расследования махинаций с показателями выбросов в окружающую среду дизельных двигателей прошлых поколений. Об этом в четверг сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление автоконцерна Stellantis, в который входит компания.

"Сегодня следственные судьи предъявили обвинения Automobiles Citroën SA в предполагаемых фактах обмана, связанных с продажей автомобилей с [дизельным двигателем с экологическим] стандартом "Евро-5" во Франции в период с 2009 по 2015 год", - цитирует агентство заявление автоконцерна.

Как напоминает AFP, ранее на этой неделе обвинения были предъявлены также автопроизводителям Renault, Volkswagen и Peugeot. Volkswagen уже оспорил результаты расследования в следственной палате апелляционного суда в Париже. Его апелляция находится на рассмотрении.

"Дизельный скандал", в центре которого изначально оказался Volkswagen, разразился в 2015 году. Выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. В действительности они кратно превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.