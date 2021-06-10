{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Citroën во Франции предъявили обвинения в связи с "дизельным скандалом"

Автопроизводителя подозревают в фактах обмана, связанных с продажей автомобилей с дизельным двигателем с экологическим стандартом "Евро-5" в период с 2009 по 2015 год

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Французские следственные судьи предъявили обвинения автопроизводителю Citroën в рамках расследования махинаций с показателями выбросов в окружающую среду дизельных двигателей прошлых поколений. Об этом в четверг сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление автоконцерна Stellantis, в который входит компания.

"Сегодня следственные судьи предъявили обвинения Automobiles Citroën SA в предполагаемых фактах обмана, связанных с продажей автомобилей с [дизельным двигателем с экологическим] стандартом "Евро-5" во Франции в период с 2009 по 2015 год", - цитирует агентство заявление автоконцерна.

Как напоминает AFP, ранее на этой неделе обвинения были предъявлены также автопроизводителям Renault, Volkswagen и Peugeot. Volkswagen уже оспорил результаты расследования в следственной палате апелляционного суда в Париже. Его апелляция находится на рассмотрении.

"Дизельный скандал", в центре которого изначально оказался Volkswagen, разразился в 2015 году. Выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. В действительности они кратно превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

Теги
Франция
Оператор "Северного потока - 2" заявил о техническом завершении морской части первой нитки
Пусконаладочные работы по заполнению трубы газом начнутся 11 июня, уточнили в Nord Stream 2 AG
Оператор "Северного потока - 2" заявил о техническом завершении морской части первой нитки
Читать полностью