Сбер с помощью конструктора госпрограмм выдал бизнесу 14 млрд рублей льготных кредитов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сбер выдал 450 предпринимателям льготные кредиты на 14 млрд рублей с помощью конструктора госпрограмм - нового сервиса, запущенного для получателей государственной поддержки. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Сбера.

"450 предпринимателей уже получили льготные кредиты на сумму 14 млрд рублей с помощью конструктора госпрограмм - нового сервиса Сбера для получателей государственной поддержки, который был запущен в пилотном режиме в феврале 2021 года", - говорится в сообщении.

Через конструктор госпрограмм компании могут пройти первичную онлайн-проверку на соответствие четырем наиболее востребованным программам льготного кредитования, подать заявку на кредит и получить консультацию, заказав звонок из Центра корпоративных решений Сбера.

В сервисе представлены программа стимулирования малого и среднего предпринимательства (МСП), кредит для сельхозтоваропроизводителей, а также две программы Минэкономразвития РФ по поддержке МСП (в рамках постановления правительства от 30 декабря 2018 года). По словам начальника управления GR и работы со специальными проектами Сбербанка Олега Семененко, число включенных в конструктор программ планируется увеличить, "чтобы сделать сервис как можно более всеобъемлющим и полезным для всех отраслей бизнеса".