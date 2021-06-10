Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 11 копеек

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 31 мая по 6 июня 2021 года выросли на 11 копеек и составили 47,93 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 8 копеек - до 45,2 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 13 коп. - до 48,88 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 19 копеек - до 55,63 рубля за литр.

Дизельное топливо снизилось в цене на 1 копейку - до 49,7 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 67 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Салехарде - на 2,1%, Севастополе - на 1,1% и Красноярске - на 1%. Снижение цен наблюдалось в Южно-Сахалинске - на 3,2% и Майкопе - на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период цены на бензин выросли на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,4 до 45,88 рубля за литр, марки Аи-95 - от 48,69 до 52,19 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 58,19 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43,8 до 45,75 рубля за литр, марки Аи-95 - от 47,5 до 50,18 рубля, марки Аи-98 - от 55,6 до 58,16 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 31 мая по 6 июня снизился на 3,1% по сравнению с предыдущей неделей - до 753,8 тыс. тонн. Производство дизельного топлива выросло на 0,5% и составило 1,479 млн тонн.