Российский союз туриндустрии планирует принимать в свой состав физических лиц

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) намерен принимать в свой состав физических лиц, решение об этом планируется принять в сентябре 2021 года. Об этом сообщил в четверг президент РСТ Андрей Игнатьев на дискуссии в рамках финала конкурса "Мастера гостеприимства" в Нижнем Новгороде.

"Мы принимаем по 25-30 компаний в РСТ ежемесячно. Специально снизили взносы в два раза, чтобы как можно больше могло бы войти компаний. Мы будем принимать после съезда, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге, еще и физических лиц в члены РСТ. Таким образом, мы считаем, что люди, которые активно проявляют свою позицию и хотят работать в нашей отрасли, могли бы еще и за меньшие деньги войти в наш союз", - отметил Игнатьев.

Он добавил, что в РСТ также приняли решение, что в комиссиях и комитетах союза могут работать люди, которые не являются членами союза.

Российский союз туриндустрии основан в 1993 году. Является крупнейшим отраслевым объединением, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения и другие организации в сфере туризма. Как отмечается на сайте РСТ, основные задачи союза - создание в стране цивилизованного туристического рынка, повышение конкурентоспособности национального турпродукта и услуг в сфере туризма. Членами РСТ являются 3 тыс. организаций.