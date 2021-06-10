Эксперт: бесплатное предоставление школьной формы возможно за счет субсидий предприятиям

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Производство школьной формы для учеников начальных классов в РФ за счет субсидий с последующим ее бесплатным предоставлением школьникам может стать действенной формой материальной помощи семьям с детьми и поддержки самих предприятий. Такое мнение высказал директор по стратегическому развитию Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности Константин Бандорин в ходе онлайн-конференции "Изменения в легкой промышленности после ковида: итоги и тренды" в пресс-центре ТАСС в четверг.

"Мы предлагаем в рамках реализации данного плана [субсидирование расходов текстильных предприятий, выпускающих ткани для школьных форм] предусмотреть на федеральном уровне бесплатное обеспечение школьной одеждой детей, обучающихся с 1-го по 4-й класс в государственных образовательных учреждениях", - сообщил Бандорин.

По его мнению, такая мера не только позволит обеспечить детей из нуждающихся семей качественной школьной формой, но и окажет существенную поддержку отечественным производителям. Обязательным условием для получения поддержки должно быть производство формы из отечественных тканей и на отечественных предприятиях, к которым предъявляются определенные требования по качеству и безопасности одежды, добавил эксперт.

"Дело в том, что бесплатное получение школьной формы сейчас на законодательном уровне не принято. Это является прерогативой исключительно региональных властей <…> Такой опыт у нас имеется только в Тверской области, где губернатор принял самостоятельно такое решение, и он выделил для этого определенную сумму", - добавил Бандорин. Он отметил, что данной льготой в регионе воспользовались порядка 95% семей, имеющих право на ее получение.

Онлайн-конференция "Изменения в легкой промышленности после ковида: итоги и тренды", приуроченная ко Дню текстильной и легкой промышленности, состоялась в ТАСС 10 июня. В ее ходе обсуждались вопросы развития легкой промышленности в условиях пандемии, роли регионов в восстановлении отрасли, мер господдержки, системы подготовки кадров для легпрома, а также новых технологий производства и развитие онлайн-каналов сбыта. Программа конференции включила панельные сессии на темы "Актуальные вопросы менеджмента отрасли" и "Состояние отрасли и пути выхода из кризиса".