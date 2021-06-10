Российские индексы 10 июня не показали единой динамики

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российские фондовые индексы в четверг закрылись разнонаправленно, несмотря на благоприятный внешний фон. Индекс Мосбиржи снизился на 0,41% - до 3 827,71 пункта, долларовый индекс РТС подрос на 0,16% - до 1 677,36 пункта. Сдерживающим фактором для динамики индекса Мосбиржи послужило укрепление рубля.

Так, доллар на 19:40 мск снизился на 0,34% - до 71,96 руб., евро - на 0,46%, до 87,62 руб.

"Главной интригой дня была публикация данных по майской инфляции в США, ИПЦ достиг 13-летнего максимума в 5%, превысив прогнозы. Тем не менее, число обращений за пособиями по безработице в США за неделю было немного выше ожиданий, слабость рынка труда сгладила инфляционный негатив, в результате после небольшой просадки мировые рынки вернулись к росту", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"В ближайшее время инвесторы будут внимательно следить за риторикой представителей ФРС. Учли участники торгов и то, что ЕЦБ сегодня сохранил процентные ставки без изменений, программа выкупа активов при этом сохранит повышенные темпы и продолжится по меньшей мере до марта будущего года", - указывает эксперт.

Вместе с тем Индия встревожила статистикой по суточной смертности от коронавируса - новый антирекорд составил более 6,1 тыс. летальных исходов, добавляет Бахтин.

Корпоративный сектор

В фаворитах сегодняшнего спроса находятся акции сырьевых и металлургических компаний. "Бумаги "Северстали" (+2,16%) восстанавливаются к 1 690 руб., но все еще держатся в "боковике" 1605-1705 руб. В плюсе акции ММК (+2,26%), которые стремятся к 68 руб., боковой торговый коридор эффектно преодолен", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Лучше рынка также выглядели сегодня бумаги "Алросы" (+3,32%). "За пять месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции составили $1,926 млрд. По данным менеджмента, результаты мая свидетельствуют о высоком спросе на алмазное сырье со стороны гранильного сектора в Индии. Статистика продаж компании за май подтвердила возможность повышения ее прогнозов выручки, чистой прибыли и, опосредованно, справедливых оценок компании в пределах 5%-10%", - указывает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Под давлением торгуются бумаги ПИК (-0,35%), где развивается нисходящая коррекция после обновления на этой неделе максимума около 1 135 руб., добавляет Бодрова.

Акции "Полюс золота" (-0,7%) также фигурируют в числе лидеров снижения на волне ослабления котировок драгметалла. "Бумага скользит к 14 750 руб., распродажа тут идет уже шесть дней и, похоже, пока не собирается останавливаться", - полагает Бодрова.

Рынок 11 июня

В пятницу, 11 июня, российский ЦБ проведет заседание по ключевой ставке. "Базовый сценарий - повышение ставки на 0,5 процентного пункта - до 5,5%. Также новости могут поступить с саммита лидеров стран G7, который начнется в Великобритании, президент США Джо Байден впервые примет участие во встрече Большой семерки. Кроме того, инвесторы обратят внимание на ежемесячный обзор МЭА по рынку нефти", - отмечает Бахтин.

С учетом улучшения динамики цен на американских площадках преобладают шансы повышения и российского рынка, полагает Осин. Целевые диапазоны закрытия торгов пятницы "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи составляют 3815-3855 пунктов, для курсов доллара и евро - 71,25-72,25 руб. и 86,8-88,05 руб. соответственно.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в пятницу будет формироваться в пределах 3760-3860 пунктов, курс доллара - в диапазоне 71,4-72,4 руб.