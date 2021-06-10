Минвостокразвития подготовило проект, упрощающий выбор "дальневосточного гектара" для ИЖС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ подготовило поправки в закон об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в ДФО. Законопроект направлен на решение проблем, возникающих при оформлении работ по возведению объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на "дальневосточных гектарах", применительно к которым не утверждены правила землепользования и застройки.

"Предлагаемое изменение <…> позволяет гражданину выбрать индивидуальное жилищное строительство в качестве вида разрешенного использования земельного участка <…> даже при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки", - говорится в пояснительной записке проекта, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с действующим законом об особенностях предоставления гражданам земельных участков в ДФО в случае, если участок, предоставленный гражданину в безвозмездное пользование, расположен в границах территории, применительно к которой не утвержден градостроительный регламент, он вправе использовать его в соответствии с любым видом разрешенного использования независимо от принадлежности участка к категории земель, в том числе для ИЖС. Вместе с тем, как отмечено в документе, в соответствии с Градостроительным кодексом в целях строительства объекта ИЖС гражданин подает уведомление о строительстве в уполномоченные органы, которые проводят проверку на соответствие правилам землепользования и застройки. Если применительно к земельному участку не утверждены правила землепользования и застройки, уполномоченные органы направляют уведомление о недопустимости размещения объекта ИЖС на участке.

В пояснительной записке также отмечено, что необходимость внесения изменений в законодательство подтверждается обращениями граждан, которые выбрали земельные участки для целей ИЖС, но не могут получить необходимые разрешительные документы из-за отсутствия на территории утвержденных правил землепользования и застройки. Актуальность предлагаемых изменений обусловлена также тем, что в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар" большинство ее участников выбирают именно ИЖС в качестве вида разрешенного использования земельного участка.

Также законопроектом предусмотрена возможность выбора гражданином любого вида разрешенного использования земельного участка в случае, если предоставленный земельный участок находится за границами населенного пункта. Кроме того, в проекте предлагается увеличить срок для выбора гражданином вида разрешенного использования земельного участка с одного года до двух лет, поскольку установленный в настоящее время годичный срок недостаточен, учитывая длительность процесса внесения в правила землепользования и застройки изменений, инициированных пользователями "дальневосточных гектаров".

"Предлагаемые в законопроекте изменения позволят обеспечить дальнейшее развитие программы "Дальневосточный гектар", оказать содействие гражданам в освоении земельных участков, увеличить спрос на земельные участки за счет улучшения механизма их предоставления. <…> Реализация предусмотренных законопроектом изменений будет способствовать достижению целей государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", - говорится в документе.

О "дальневосточном гектаре"

Программа "дальневосточный гектар" позволяет выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке. Участок предоставляется в безвозмездное пользование гражданину сроком на пять лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком, а по истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка в безвозмездное пользование, при отсутствии оснований для отказа, земельный участок предоставляется этому гражданину в аренду или в собственность. На начало июня 2021 года более 92,3 тыс. россиян взяли землю по программе "Дальневосточный гектар".