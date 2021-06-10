WSJ: США приостановили поставки вакцины Johnson & Johnson из-за их переизбытка

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Поставки вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson внутри США приостановлены. Как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, американские власти пошли на такую меру, чтобы израсходовать накопившиеся запасы.

По сведениям издания, федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) пока исключили препарат из еженедельного распределения вакцин. В настоящее время в США было использовано лишь чуть более половины из 21 млн доз, распределенных по территории страны.

Как отмечает издание, процент привившихся вакциной Johnson & Johnson меньше чем препаратами компаний Moderna или Pfizer, что может быть следствием временной приостановки в апреле использования прививки J&J из-за случаев образования тромбоза после вакцинации среди женщин.

В четверг федеральные власти продлили максимальный срок хранения вакцины Johnson & Johnson с 3 до 4,5 месяцев, однако, по сведениям газеты, у местных властей пока нет понимания относится ли это разрешение к ранее доставленным партиям.

13 апреля ЦКПЗ и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса разработанной подразделением J&J - компанией Janssen из-за возможных побочных эффектов после вакцинации. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали 15 случаев возникновения тромбов у женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после прививки, три пациентки умерли. Ограничения на использование препарата были сняты через 11 дней, 24 апреля.