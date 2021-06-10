Доходность пятилетних облигаций Москвы по итогам аукциона составила 7,51% годовых

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Доходность пятилетних облигаций Москвы 73-го выпуска составила 7,51% годовых, размещены ценные бумаги объемом почти 9,3 млрд рублей из планируемого объема в 35 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента финансов.

"На Московской бирже состоялся аукцион по размещению пятилетних облигаций 73-го выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (государственный регистрационный номер выпуска RU25073MOS0). Доходность облигаций по итогам аукциона по единой цене размещения (цене отсечения) - 7,51% годовых. Объем удовлетворенных заявок составил 9,3 млрд рублей (с учетом накопленного купонного дохода)", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на аукцион было предложено 35 млн облигаций с постоянным купонным доходом номиналом в 1 тыс. рублей со сроком обращения пять лет. Ставка купонного дохода равна 7,2% годовых, а ожидаемые границы доходности, установленные эмитентом, - плюс 55-65 базисных пунктов к Moex Gcurve сопоставимой дюрацией.

Кроме того, пятилетние облигации включены в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА) выпуску облигаций Москвы RU25073MOS0 присвоен высший кредитный рейтинг на уровне АAA(RU), соответствующий уровню кредитного рейтинга эмитента - города Москвы.

"По итогам трех размещений мы наблюдаем устойчивый спрос на городские облигации. На его динамику оказывает влияние текущая ситуация на рынке. По нашим оценкам, бумаги со сроком погашения пять лет являются привлекательными для широкого круга инвесторов. Условия эмиссии и обращения облигаций Москвы предусматривают возможность их доразмещения на бирже в иных режимах торгов по цене, не ниже установленной в ходе аукциона. Столица намерена и дальше придерживаться выработанной стратегии по размещению городских облигаций, оставаясь в рамках справедливого диапазона доходности", - отметил первый замруководителя Департамента финансов города Москвы, начальник Московского городского казначейства Евгений Меньшов.