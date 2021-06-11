Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары со второй половины июня

ГАВАНА, 11 июня. /ТАСС/. Кубинские банки с 21 июня перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов. Соответствующее заявление Центрального банка Кубы было представлено в четверг в эфире государственного телевидения республики.

"Учитывая препятствия, возникшие вследствие экономической блокады со стороны Соединенных Штатов, <...> было принято решение временно прекратить прием банкнот этой страны кубинской банковской и финансовой системой, - говорится в заявлении. - С 21 июня 2021 года кубинские банковские и финансовые учреждения временно прекратят принимать депозиты в наличной валюте США".

Куба с 1994 года имеет две официальные валюты - кубинский песо и кубинский конвертируемый песо, который с момента введения был предназначен для замены доллара США на территории республики. Официальный обменный курс конвертируемого песо для граждан на настоящий момент - $1 или 24 кубинских песо. С 1 января началось выведение из оборота кубинского конвертируемого песо, установлен официальный курс доллара - 24 кубинских песо.