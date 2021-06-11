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Пандемия COVID-19

Пандемия втрое снизила объемы автомобильных грузоперевозок между Приморьем и КНР

Как сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, пассажирские перевозки практически прекратились

ВЛАДИВОСТОК, 11 июня. /ТАСС/. Объемы автомобильных грузоперевозок между Приморьем и КНР с начала пандемии снизились втрое, пассажирские перевозки практически прекратились, сообщил журналистам губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Эпидемия значительно сократила объемы экспорта по лесной группе, объемы импорта сократились, в три раза у нас сократились объемы грузоперевозок, именно автомобильным транспортом, абсолютно исчезли пассажирские перевозки, туристический обмен. <…> Когда [в Китае] ситуация будет, как они посчитают, благополучная, надеемся, что все вернется на круги своя", - сказал Кожемяко.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 174,5 млн человек, более 3,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 167 949 случаев заражения, выздоровели 4 771 995 человек, умерли 125 278. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияКитайПандемия COVID-19
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