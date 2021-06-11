Австралия и Великобритания могут подписать новое торговое соглашение после саммита G7

СИДНЕЙ, 11 июня. /ТАСС/. Австралия и Великобритания собираются заключить соглашение о свободной торговле в ходе встречи глав правительств после саммита Группы семи (G7), который пройдет в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл с 11 по 13 июня. Об этом в пятницу австралийский министр финансов Саймон Бермингем заявил интервью изданию The Australian.

По словам главы ведомства, страны "очень близки к заключению принципиального соглашения о свободной торговле", и, вероятно, оно будет подписано во время официального визита премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в Великобританию после саммита G7 в Корнуолле. "Встреча глав [правительств Австралии и Великобритании] - это крайний срок в переговорах по сделке о свободной торговле", - отметил Бермингем.

Также австралийский министр сообщил, что Австралия будет стремиться к "как можно более открытому рынку для австралийских товаров" без квот, тарифов и пошлин.

Заключение торгового соглашения между Канберрой и Лондоном стало необходимо после выхода Великобритании из ЕС (Brexit), с которым у Австралии остаются торговые договоренности. Переговоры об условиях Brexit между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка.

Саммит Группы семи пройдет в Великобритании с 11 по 13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран "семерки" (Соединенное Королевство, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), в нем должны принять участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.