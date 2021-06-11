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"Автоваз" возобновил производство Niva Legend и Lada Granta раньше планируемого срока

При этом ситуация с поставками остается напряженной, сообщили в компании

МОСКВА, 11 июня./ТАСС/. "Автоваз" возобновил производство Niva Legend и Lada Granta раньше планируемого срока. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"В связи с возобновлением поставок необходимых электронных компонентов "Автоваз" раньше планируемых сроков запустил производство на линиях 3 и 5 (Niva Legend и Lada Granta). Тем не менее, ситуация с поставками остается напряженной, и мы внимательно ее отслеживаем", - сказал он.

Раннее "Автоваз" планировал остановить производство на этих линиях в связи с нехваткой электронных компонентов с 7 по 11 июня и возобновить производство 15 июня.

За последний месяц "Автоваз" уже три раза останавливал производство некоторых моделей из-за дефицита электронных компонентов. 10 июня представитель компании сообщил ТАСС о запуске приостановленного ранее производства на линии B0, где выпускаются модели Lada X-Ray и Lada Largus. Производство на линиях Lada Granta и Niva Legent, приостановленное с 7 по 11 июня, было возобновлено 11 июня. На данный момент все линии выпуска работают в штатном режиме.

Рынок автокомпонентов

Ассоциация европейского бизнеса в России ранее заявляла, что ожидает текущим летом снижения объемов продаж в России большинством автопроизводителей из-за дефицита электронных комплектующих во всем мире.

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем.

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