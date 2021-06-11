Представители крупного бизнеса в России считают, что вызванный COVID-19 кризис преодолен

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Представители российского крупного и среднего бизнеса оптимистично оценивают финансовые перспективы своих компаний. Об этом в пятницу сообщает РБК, со ссылкой на данные исследовательского центра компании Deloitte.

По данным РБК, из 76 опрошенных финансовых директоров больше половины (56%) оптимистично оценили финансовые перспективы своих компаний. При этом уровень пессимизма сократился до 4% (абсолютный минимума за все время наблюдений с начала 2015 года). Данный опрос проводится два раза в год. По сравнению с показателями прошлого опроса доля оптимистичных оценок была равна 46%, а доля пессимистичных - 21%.

По данным опроса, 82% респондентов ожидают роста доходов в первой половине 2021 года (во второй половине 2020 года роста ждали 40%). Порядка 65% компаний сообщили, что вернули уровень выручки на докризисный или превзошли его. При этом роста операционной прибыли ожидают 49% респондентов (в предыдущем опросе - 30%).

В РБК обратили внимание, что опрос Deloitte проводился среди компаний крупного бизнеса (87% респондентов представляют компании с выручкой более 2 млрд рублей) и среднего бизнеса (было опрошено около десяти компаний) при том как основной удар во время пандемии пришелся на малый бизнес.