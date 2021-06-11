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Один из крупнейших производителей вина в России начал экспорт в Африку и на Тайвань

Пока в эти страны направлены тестовые поставки, однако планируется, что объемы экспорта будут увеличены, сообщила компания "Кубань-Вино"

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей вина России компания "Кубань-Вино" начала экспорт своей продукции в Африку и на остров Тайвань (КНР). На данный момент в эти страны направлены тестовые поставки, однако планируется, что объемы экспорта будут увеличены, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

" Еще пять лет назад никто не мог бы даже представить, что кубанское игристое появится в Африке. А сегодня мы отправляем в Уганду контейнер вина и планируем расширять как объемы, так и ассортимент поставок. Тайвань - не менее интересное направление. Из кубанских винодельческих компаний мы первые зашли на этот рынок", - приводит пресс-служба слова директора департамента по развитию и продвижению Эдуарда Долгина.

Уточняется, что на экспорт отправились вина торговых марок "Кубань-Вино" и "Шато Тамань" Также в пресс-службе отметили, что зарубежные партнеры положительно оценили рыночный потенциал кубанской продукции. Российский винный бренд будет представлен в специализированных алкогольных магазинах Уганды и Тайваня.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, доля в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран. К 2024 году регион планирует нарастить поставки до 445 тыс. декалитров. В регионе более 20 сельхозпроизводителей имеют лицензию на производство и розничную продажу алкоголя.

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