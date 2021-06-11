Авиакомпания Nordwind запустит рейсы между Симферополем и Ереваном

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind с 15 июня приступит к выполнению рейсов между Симферополем и Ереваном (Армения) через Владикавказ. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Симферополя.

"Российская авиакомпания Nordwind с 15 июня начнет выполнять транзитные рейсы из международного аэропорта Симферополь в Ереван и обратно с удобной стыковкой во Владикавказе", - говорится в сообщении.

Полеты будут осуществляться еженедельно по вторникам до 26 октября на самолетах Embrarer E190. Общее время в пути составит около пяти часов. Как отметили в пресс-службе, география полетов в Крым расширится до 63 направлений.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В этом году ожидается не менее 6 млн пассажиров.