Суд изменил решение в деле о защите видеоконтента компании Telesport в пользу "Яндекса"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал, что видеоконтент компании Telesport не размещался на сайте "Яндекса", а являлся результатом поисковой выдачи. Апелляционное определение опубликовано на сайте суда.

В феврале 2021 года компания Telesport выиграла суд у "Яндекса" по делу о защите исключительных прав. "Яндекс" обязали выплатить штраф в размере 3,68 млн рублей. Компания Telesport обвинила "Яндекс" в незаконном использовании на своей платформе видеонарезок лучших моментов матчей чемпионата Италии по футболу.

"[Суд] полагает, что спорные аудиовизуальные произведения не были доведены до всеобщего сведения на сайте с доменным именем yandex.ru, поскольку являлись результатом поисковой выдачи, в рамках которой с помощью технологии iframe осуществляется их воспроизведение непосредственно с сайта с доменным именем ok.ru, владельцем которого является Mail.ru. Поскольку "Яндекс" самостоятельно не размещал, не хранил и до всеобщего сведения не доводил спорные аудиовизуальные произведения, их просмотр фактически осуществлялся на ином сайте, ответчик не может нести ответственность перед истцом", - говорится в документе.

Согласно определению суда, все обязанности по выплате штрафа "Яндексом" в пользу компании Telesport сняты.

Компания Telesport начала деятельность в 1994 году. В разное время она реализовывала коммерческие права Российского футбольного союза, Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги, а также владела лицензиями на трансляции летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, зимних Олимпийских игр - 2018 в Пхёнчхане, чемпионата Европы по футболу - 2016, Кубка мира по хоккею - 2016 и других крупных соревнований. В настоящий момент Telesport является обладателем эксклюзивных прав на трансляции матчей чемпионатов Италии и Испании по футболу на ближайшие пять сезонов.