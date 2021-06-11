Глава Associated Press поблагодарил ТАСС за приглашение поучаствовать в ПМЭФ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент американского информационного агентства Associated Press Гэри Прюитт поблагодарил генерального директора ТАСС Сергея Михайлова за приглашение поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году, в рамках которого он получил возможность задать вопрос президенту России Владимиру Путину на онлайн-встрече с руководителями мировых информационных агентств.

"Мне было очень приятно иметь возможность поучаствовать в ПМЭФ. Спасибо за приглашение. Как всегда, это событие было интересным и полезным, и я особенно благодарен за возможность задать вопрос президенту Путину", - говорится в письме Прюитта генеральному директору ТАСС.

По мнению президента AP, подобные возможности общения с мировыми лидерами предоставляются "слишком редко". Он также отметил, что виртуальный формат не мог передать всей теплоты общения, которая обычно так любима всеми на ПМЭФ, но тем не менее "очень позитивно, что в этом году мероприятие состоялось".

Встреча с представителями мировых информационных агентств, организатором которой выступил ТАСС, прошла в рамках ПМЭФ в седьмой раз. До 2021 года она проводилась в очном формате. Участники традиционно в свободном режиме, без фиксированной повестки обсудили с российским лидером актуальные темы внутренней и внешней политики РФ. В этом году к общению с президентом России были приглашены руководители новостных агентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии.

Модератором беседы выступил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Как ранее заявлял сам президент России, этот уникальный формат общения с руководством крупнейших международных информационных агентств позволяет ему заявить о своей позиции по вопросам фундаментального характера, которые представляют большой интерес.