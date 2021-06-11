Эксперты заявили, что энергоемкость промышленности РФ превышает показатели в США и Китае

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Объем потребления электроэнергии в таких отраслях, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность в России превышает аналогичный показатель по США, Китаю и ряду стран Европы. Об этом говорится в докладе ассоциации "Совет производителей энергии" к заседанию экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике (ТАСС ознакомился с копией документа).

"Россия уступает по электроемкости в машиностроении, металлургии и химической промышленности - наиболее электроемких отраслях как по удельным показателям, так и по доле в общем потреблении электроэнергии", - говорится в документе.

В то же время, низкие цены на электроэнергию позволяют компенсировать более высокий уровень энергоемкости российских производств, а незначительная доля затрат на электроэнергию в промышленности создает для такой продукции дополнительные конкурентные преимущества, в том числе и экспортные. В совете считают, что увеличение энергоемкости производств возможно только за счет развития эффективной генерации и системного решения проблемы перекрестного субсидирования.

В ассоциации добавили, что согласно данным Росстата и Enerdata цена на электроэнергию для оптовых потребителей в России в 1,3 раза ниже, чем в США и в 2 раза ниже, чем в Китае и Бразилии, в 2,5 раза ниже, чем в Германии.

С данной оценкой не согласны в "Сообществе потребителей энергии", которое объединяет более 30 крупнейших предприятий России из различных отраслей экономики. "Цена электроэнергии для бизнеса в России содержит массу нерыночных надбавок и дополнительных платежей, включая перекрестное субсидирование, что делает ее выше аналогичного уровня в США и ряде европейских стран, поэтому она не улучшает, а ухудшает конкурентоспособность нашей промышленности. Иначе бы промышленность так активно не переходила бы на собственные энергоисточники, среднегодовой прирост мощности которых составляет около 3, 5-3,7% за последние 10 лет", - подчеркнули в ассоциации.

В свою очередь, президент корпорации "Технониколь" Сергей Колесников, с комментарием которого ознакомился ТАСС, считает, что экономически справедливый тариф на электроэнергию в настоящее время по меньшей мере на 150% выше текущего. Он добавил, что предложения по ограничению тарифов, в том числе и на электроэнергию, могут привести только к скрытому субсидированию энергокомпаний.