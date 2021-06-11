Минцифры предлагает обеспечить единообразие регулирования рынка радиоэлектронной продукции

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минцифры опубликовало проект постановления, который должен обеспечить единообразие регулирования рынка радиоэлектронной продукции и программного обеспечения. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Данный проект постановления правительства РФ разработан в целях содействия развитию радиоэлектронной отрасли и отрасли создания и внедрения программного обеспечения в Российской Федерации. <…> Основная цель принятия данного документа - обеспечить единообразие регулирования рынка радиоэлектронной продукции и программного обеспечения", - прокомментировали в пресс-службе Минцифры.

В документе отмечается, что в настоящее время очевидна необходимость активного внедрения отечественной радиоэлектронной продукции и программного обеспечения в экономику, с целью постепенного замещения импортной продукции на продукцию, разработанную и производимую в Российской Федерации. "Для этого предпринимаются различные усилия по множеству направлений: формируются меры государственной поддержки соответствующих отраслей экономики, регулируется порядок закупок и использования радиоэлектронной продукции органами государственной власти, органами местного самоуправления, отдельными юридическими лицами и иные действия. Все это требует разработки новых нормативных правовых актов и внесения изменений в существующие", - говорится в документе.

Проект постановления предусматривает обязанность для разработчиков нормативных правовых актов, содержащих положения, оказывающие влияние на рынок радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, направлять проекты документов на согласование в Минцифры России и Минпромторг России. "Это, в частности, могут быть акты о закупках такой продукции для государственных нужд, о предоставлении субсидий, порядок использования радиоэлектронной продукции и другие акты", - добавили в пресс-службе министерства.

Также, чтобы не затягивать согласование актов, которыми предусматриваются основания и (или) порядок предоставления субсидий из средств федерального бюджета, проектом постановления правительства Российской Федерации предусматривается сокращенный пятидневный срок представления по ним позиции.