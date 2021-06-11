Bloomberg: США вынуждают ОАЭ отказаться от технологий Huawei в течение четерех лет

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты оказывают давление на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), вынуждая их отказаться от сотрудничества в телекоммуникационной сфере с китайской компанией Huawei Technologies и дистанцироваться от КНР. Как сообщило агентство Bloomberg в пятницу со ссылкой на свои источники, Вашингтон угрожает затруднить продажу Абу-Даби американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

США, передает агентство, просят эмираты в течение предстоящих четырех лет избавиться от оборудования и технологий Huawei, используемых в информационных сетях страны. ОАЭ планируют получить в 2026-2027 годах первые F-35 пятого поколения, сумма сделки по приобретению которых может составить около $23 млрд. Абу-Даби, согласно источникам агентства, настаивает на более длительном периоде отказа от китайской продукции и на предоставлении в качестве альтернативы ей технологий одной из южнокорейских компаний.

Обсуждение этой проблемы, напоминает агентство, активизировалось после того, как прежняя администрация США во главе с республиканцем Дональдом Трампом безуспешно пыталась убедить эмираты отказаться от развития сотрудничества с Китаем в военной и экономической сферах.

Новая американская администрация объявила о пересмотре сделки по продаже F-35 ОАЭ. По данным агентства Bloomberg, эмиратам пока не гарантировано получение F-35 пятого поколения. Администрация демократа Джо Байдена, говорится в сообщении, пытается убедить руководство ОАЭ в том, что использование китайских технологий и оборудования сопряжено с риском шпионажа со стороны КНР, что в Пекине решительно отрицают.

Более полутора лет Huawei находится под жестким давлением со стороны США, которые ввели в отношении китайской компании санкции. Минторг США с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем несколько раз продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании.

В августе 2018 года бывший в тот момент президентом Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE. Представители американских властей утверждают, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности страны. Компания Huawei неоднократно опровергала критику в свой адрес.