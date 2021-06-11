Toyota намерена добиться углеродной нейтральности производства к 2035 году

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor намерен переоборудовать свои заводы по всему миру, чтобы добиться на них нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу к 2035 году. Об этом компания сообщила в пятницу на своем сайте.

"Мы стремимся, чтобы наши заводы стали "зелеными". Нулевые выбросы дадут нам возможность коренным образом переосмыслить производство. Toyota будет решать различные задачи, чтобы к 2035 году достичь углеродной нейтральности на своих предприятиях", - говорится в сообщении компании. Она просит своих поставщиков в текущем году сократить выбросы парниковых газов на 3% по сравнению с 2020 годом.

Ранее Toyota запланировала к 2025 году создать 15 моделей электромобилей и объявила о разработке нового водородного двигателя. По прогнозам, к 2030 году порядка 80% мировых продаж ее продукции будет приходиться на электрокары.

У Toyota, которая по итогам 2020 года вышла в мировые лидеры по продажам автомобилей, в модельном ряде электромобили отсутствуют. Компания предлагает множество гибридов и автомобиль на водороде Mirai, однако он практически не пользуется спросом.