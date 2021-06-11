Двенадцать компаний разместят свои производства в новых корпусах "Технополиса "Москва"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Три инновационно-лабораторных корпуса общей площадью около 30 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Арендовать помещения для размещения собственных производств планируют 12 компаний, сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Три новых корпуса - это первая очередь производственных помещений, которые начали предоставлять в аренду на зеленоградской площадке столичной ОЭЗ. Все площади уже зарезервированы: арендовать помещения планируют 12 компаний - это как уже действующие резиденты, так и те компании, которые только планируют разместить производство в особой экономической зоне. С введением новых корпусов в Алабушево потенциальные резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" получили возможность разместить производство без вложений в масштабное строительство", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, еще два здания будут построены до 2022 года. Таким образом, для размещения лабораторий и производств дополнительно появятся 60 тыс. кв. м. Ранее в Алабушево арендовать можно было только офисы в административно-деловом центре, а для локализации производства необходимо было строить промышленные объекты самостоятельно.

Новые лабораторно-промышленные корпуса в Алабушево общей площадью около 30 тыс. кв. м спроектированы с учетом потребностей предприятий в административных, складских и технических помещениях. В корпусах есть пространства для 3D-моделирования и размещения так называемых "чистых комнат". Здания оснащены необходимой инфраструктурой, для удобства сотрудников построена многоуровневая парковка на 900 машино-мест, благоустроена территория.

"Экспертиза рынка показывает, что порядка 80% запросов по недвижимости - это помещения до 3 000 кв. м. Мы также видим большой спрос на индустриальные пространства в состоянии, пригодном для размещения лабораторного оборудования. В Алабушево нашли решение, и теперь, чтобы работать на зеленоградской площадке ОЭЗ, резидентам не обязательно инвестировать в стройку собственных объектов, можно воспользоваться возможностями аренды помещений от 25 до 1 200 кв. м", - добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Статус резидента

Как уточнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, в новые корпуса аккумулируют около 1 тыс. рабочих мест высокотехнологичных компаний различного масштаба. Арендаторы смогут стать полноправными резидентами и пользоваться всеми льготами площадок. Для получения статуса резидента, по его словам, необходимо в течение пяти лет инвестировать средства из расчета 50 тыс. рублей на квадратный метр, обеспечить годовую выручку 200 тыс. рублей на квадратный метр и гарантировать среднюю заработную плату сотрудников не менее 72,3 тыс. рублей в месяц.