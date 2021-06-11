Первая "Точка кипения" за рубежом откроется в Казахстане 15 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Первое международное пространство коллективной работы "Точка кипения" откроется 15 июня в Алма-Ате в Казахстане. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Пространство развернется на базе университета Алматы Менеджмент (AlmaU) при поддержке АСИ и АНО "Платформа НТИ". Первая за рубежом "Точка кипения" войдет в общую сеть, включающую на сегодня 115 таких площадок в разных городах России", - сказали в пресс-службе.

Резидентами пространства станут представители общественных организаций и исполнительной власти, бизнеса, университетов и научных организаций. На базе казахстанской "Точки кипения" будут проводиться мероприятия по темам: образование, туризм и развитие городов, перспективные направления развития бизнеса, новые технологии - большие данные и искусственный интеллект.

В торжественном открытии "Точки кипения", как ожидается, примут участие министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева, аким города Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев, председатель правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, глава АСИ Светлана Чупшева.

"После церемонии открытия можно будет посетить дискуссии и обсуждения с участием авторитетных спикеров: в мероприятиях примут участие казахстанские, российские и международные эксперты, представители власти и дипломаты, предприниматели, лидеры гражданского сообщества и академических кругов, - рассказали в пресс-службе. - Гости "Точки кипения" обсудят основные тренды в обществе эпохи PostCovid, затронут особенности ведения бизнеса между двумя государствами, темы цифровизации и внедрения инноваций в предпринимательскую деятельность, HoReCa, туризм, развитие городов, развитие и использование технологий искусственного интеллекта и больших данных".

В 2020 году в "Точках кипения" по всей России проведено порядка 13 тыс. мероприятий, в которых приняли участие, очно и удаленно, более 600 тыс. человек. Формат пространства коллективной работы "Точка кипения" разработан АСИ и используется с 2013 года.