Программа газификации на 2021-2025 годы решит в Тульской области вопрос с "запертыми" ГРС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Программа газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы полностью закроет проблему "запертых" газораспределительных станций (ГРС) в Тульской области. В регионе также предусмотрена реконструкция ГРС, в том числе перекладка газопроводов для повышения их пропускной способности, сообщил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов на пресс-конференции в пятницу.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов сообщил, что "запертых" газораспределительных станций в РФ в настоящее время насчитывается более 400. В рамках действующей процедуры в таких случаях заявителям отказывают в подключении.

"Сейчас в программе, которая обсуждена с [губернатором Тульской области] Алексеем Геннадьевичем Дюминым, есть тоже ряд важных промышленных объектов. И обеспечивая возможность их газоснабжения, мы предусмотрели и реконструкцию газораспределительных станций, в том числе и перекладку некоторых газопроводов для повышения их пропускной способности. Я считаю, что программа 2021-2025 [годов] полностью решит вопрос так называемых запертых ГРС и запертых газопроводов в Тульской области", - сказал он.

В декабре 2020 года в Туле состоялось открытие ГРС "Новотульская" производительностью более 260 тыс. кубометров в час, которую построили по инвестпрограмме "Газпрома". Это позволило обеспечить топливом Центральный, Пролетарский районы, прилегающие населенные пункты, крупнейший в регионе литейно-прокатный комплекс "Тулачермет-Сталь". В 2022 году планируется завершить реконструкцию еще двух газораспределительных станций и построить две ГРС, чтобы обеспечить развитие индивидуального жилищного строительства в Заокском, Ясногорском районах, населенных пунктов в районе города Новомосковска.

В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4 до 74,7%. Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд рублей, из которых 128 млрд рублей будет выделено на 2021 год. Ранее сообщалось, что программа газификации регионов России на 2021-2025 годы идет по графику, строительство газопроводов ускорилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом.