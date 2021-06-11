Путин утвердил ограничение продажи сложных финпродуктов неквалифицированным инвесторам

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право Центробанку ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или недостоверная информация. Документ, принятый Госдумой 19 мая и одобренный Советом Федерации 2 июня, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Закон прописывает, какие продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке, чтобы минимизировать возможные риски продажи сложных структурных продуктов и потери в связи с этим средств граждан. Внесение поправок обусловлено тем, что значительное количество споров между финансовыми организациями и потребителями их услуг возникало из-за отсутствия должного информирования об условиях приобретаемой услуги. Эти вопросы не имели единообразного законодательного регулирования.

Подписанным документом Банк России наделен правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним клиенту - частному лицу предоставляется неполная или недостоверная информация, а также если принятие решения требует наличия опыта работы на финансовом рынке и специальных знаний. Закон обязывает финансовые организации выкупать у потребителей финансовый инструмент и возмещать понесенные расходы, если создается существенная угроза правам и законным интересам граждан.

Теперь финансовой организации необходимо предоставлять физическим лицам достоверные данные об условиях и последствиях заключения договора, а также о потенциальных рисках. Это требование распространяется и на случаи ведения деятельности с привлечением третьих лиц.

Требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и законных интересов получателей таких услуг, определение которого возложено на Центробанк.

Также введены ограничения на исполнение брокером поручений неквалифицированного инвестора-физлица.