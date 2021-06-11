Более 9 млн шин было продано с момента старта обязательной маркировки

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более 9 млн маркированных шин было продано с 1 ноября 2020 года, когда маркировка для данной категории товаров стала обязательной. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором системы маркировки.

"С ноября 2020 по кассам было продано 9,1 млн маркированных шин. Пиковый объем продаж шин в розницу возник в апреле 2021 года, весна - один из двух "высоких сезонов" в продаже шин, поскольку автомобилисты меняют зимнюю резину на летнюю. Благодаря единой системе прослеживаемости мы увидели, что пиковые розничные продажи шин в России в 2021 году пришлись на период с 12 по 18 апреля, только за эту неделю было реализовано 1 283 000 шин по 368 210 чекам. Продажи осуществлялись через 12 266 кассовых аппаратов", - цитирует пресс-служба слова руководителя товарной группы "Шины" Кирилла Волкова.

По данным ЦРПТ, на цифровую маркировку возлагаются надежды производителей и крупных дистрибьюторов, чтобы решить проблему демпинга и недобросовестной конкуренции в части территориального распределения товарных потоков.

"Технология поэкземплярной прослеживаемости позволяет отследить путь каждой шины от заводской пресс-формы или таможенного терминала до конечного магазина, где она будет продана, а значит, при условии адаптации законодательной базы, шинники могут получить эффективный инструмент мониторинга своих каналов дистрибьюции", - добавили в ЦРПТ.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке бутилированной воды и пива.