В Карелии приняли поправки в бюджет с увеличением доходной части на 8,6 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии в пятницу на внеочередном заседании приняли изменения в бюджет региона на 2021 и плановые 2022 и 2023 годы, увеличив его прогнозируемую доходную часть на 8,6 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил председатель республиканского парламента Элиссан Шандалович.

"Это было срочное решение, которое связано с необходимостью внесения изменений в бюджет Республики Карелия. Мы сегодня изменили расходную и доходную части бюджета. Доходы бюджета изменились на 8,6 млрд рублей. Это существенная сумма. Отрадно отметить, что почти половина из них это средства, которые заработала Республика Карелия сама. Это говорит о том, что экономика нашего региона оживляется. Это хорошая тенденция", - сказал он.

После принятия поправок прогнозируемый доход республики к концу 2021 года вырос с 51,7 млрд рублей до 60,3 млрд рублей, расходная часть увеличилась с 56,6 млрд рублей до 64,2 млрд рублей. По словам министра финансов Карелии Елены Антошиной, для исполнения соглашения с Минфином РФ также были сокращены параметры дефицита на 1,1 млрд рублей - с 4,9 млрд рублей до 3,8 млрд рублей.

Увеличить доходную часть бюджета удалось не только за счет федеральных субсидий республики, которые будут направлены на реализацию федеральной целевой программы развития Карелии, национальные проекты, в том числе расселение аварийного жилья. За счет уточненного прогноза социально-экономического развития региона более 4 млрд рублей составят собственные средства республики, которые поступят в бюджет за счет уплаченных налога на прибыль и НДФЛ.

"По состоянию на 10 июня у нас в бюджет Республики Карелия поступили 14,8 млрд рублей. Если сравнивать с [аналогичным периодом] прошлого 2020 года, то это плюс 4,5 млрд рублей. И даже если мы сравниваем с 2019-м, достаточно благополучным годом в финансовом плане, то это тоже плюс 2 млрд рублей. Мы идем с превышением показателей прошлого периода и на сегодняшний день с превышением показателей первоначального прогноза. Поэтому ситуация дала нам возможность увеличить доходы и направить на самые необходимые направления средства", - отметила Антошина.

Субсидии для местных бюджетов

Как отметил Шандалович, принятые поправки позволят предусмотреть 1,7 млрд рублей для образовательной сферы, 1,8 млрд рублей - для здравоохранения, из которых 20 млн рублей пойдут на реабилитацию пациентов, перенесших сложные заболевания, а 14 млн рублей - на лечение диабета. На 120 млн рублей будет увеличен бюджет для инициативного бюджетирования граждан - программу поддержки местных инициатив и ТОСы.

В два раза увеличится дотация районам республики на сбалансированность бюджетов. К уже заложенным 100 млн рублей добавят еще 100 млн рублей, которые позволят провести ремонты в школах, а также улучшить финансирование системы спортивной подготовки. 70 млн рублей направят в районы на подготовку к зиме для бесперебойной работы объектов водоснабжения и водоотведения. Прошлой зимой в Карелии из-за аномальных морозов в двух районных центрах происходили прорывы водопроводов, что приводило к отключению воды у более чем 10 тысяч жителей на длительные сроки.

Еще около 300 млн рублей, которые республика получит из федерального бюджета в качестве гранта за эффективную работу региональной и местной власти в 2020 году, также решено распределить среди муниципалитетов. Так, 100 млн рублей получит Петрозаводск на учреждения образования и благоустройство города.

Как отметила Елена Антошина, Минфин РФ также разрешил учесть в прогнозе доходов по итогам года экономию от обслуживания коммерческого долга в 380 млн рублей, которая произойдет за счет замены 25% коммерческих кредитов на бюджетные займы.