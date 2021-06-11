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Цена нефти марки Brent превысила $73 за баррель впервые с 20 мая 2019 года

Нефть марки WTI дорожает до $71,06 за баррель
© zhengzaishuru/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 0,79%, до $73,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:12 мск.

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К 18:22 мск цена сорта Brent замедлила рост и находилась на уровне $72,96 за баррель, что на 0,61% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent превышала $73 за баррель 20 мая 2019 года.

В то же время нефть марки WTI дорожает до $71,06 за баррель (+1,1%), превысив показатель в $71 за баррель впервые с 15 октября 2018 года.

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