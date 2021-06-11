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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

"Аэрофлот" убрал из продажи билеты в Литву на лето

Ближайшие рейсы в Вильнюс должны состояться в ноябре, следует из расписания на сайте компании

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Аэрофлот" убрал из продажи билеты в Вильнюс на лето. Ближайшие рейсы, согласно расписанию, запланированы на ноябрь, это следует из расписания на сайте компании.

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Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

В конце мая "Аэрофлот" отменил запланированный грузопассажирский рейс в Вильнюс. Это произошло через несколько дней после того, как в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс.

После инцидента саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика "Белавиа".

Теги
ЛитваРоссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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