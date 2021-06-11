Долги за оплату газа в Тверской области не повлияют на ход программы газификации в регионе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Задолженность по оплате газа теплоснабжающими организациями Тверской области, которая превысила 9,9 млрд рублей, не повлияет на реализацию программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

"Я еще раз подчеркну, несмотря на то, что у нас есть проблемы с оплатой в Тверской области в части теплоснабжающих организаций, [есть] мощная, амбициознейшая программа развития систем газоснабжения по Тверской области, и мы ее реализуем. Потому что Тверская область, это центр России - 150 км от Москвы, и, конечно, область должна быть газифицирована, и мы с удовольствием занимаемся этой работой и приняли все пожелания ваших региональных властей", - сказал Густов.

По его словам, задолженность теплоснабжающих организаций региона связанна с низким тарифом на тепловую энергию. "Стоимость тепловой энергии низкая, и, соответственно, теплоснабжающая организация не в полной мере способна рассчитаться за природный газ", - отметил он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Тверь", по данным на 1 июня, общая сумма просроченной задолженности тверских теплоснабжающих и электрогенерирующих предприятий региона составила 9,96 млрд рублей. "Крупнейшим должником является ООО "Тверская генерация" - основной поставщик теплоэнергии в Твери. Сумма просроченной задолженности - 4,08 млрд рублей. Прочие теплоснабжающие организации региона имеют просроченную задолженность за газ в размере 5,88 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

В число регионов-должников, по данным Густова, входят также Самарская, Саратовская области, Ставропольский край, несколько субъектов Северо-Кавказского федерального округа. "Региональные власти и руководители регионов понимают ответственность и необходимость платежной дисциплины. Я уверен, что мы с этой задачей в ближайшее время справимся", - добавил гендиректор.

О программе газификации

В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4 до 74,7%. Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд рублей, из которых 128 млрд руб. будет выделено на 2021 год.

Программа развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы была подписана в начале декабря 2020 года. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 15,9 млрд рублей, власти региона направят 7,6 млрд рублей. До 2025 года предусмотрено проведение сетевого газа в 10 ранее не газифицированных муниципальных образований юго-запада и северо-востока Тверской области. Также планируется обеспечить газификацию для более 46 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий, по итогам реализации пятилетней программы уровень газификации региона вырастет с 66 до 76%.