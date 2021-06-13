Правительство выделило дополнительно 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Еще 4,5 млрд рублей будет направлено на частичную компенсацию стоимости путевок в летние лагеря для детей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства полагаются семьям, которые отправляют детей отдыхать в период с 10 мая по 20 сентября. При этом сама путевка может быть куплена до обозначенного срока. Такая возможность была предусмотрена по поручению президента России", - говорится в сообщении.

Вопрос обсуждался на прошедшем в четверг заседании кабинета министров. Как отмечал тогда глава правительства РФ, благодаря мере "еще более 220 тыс. детей смогут отдохнуть летом на выгодных условиях, набраться сил и с пользой провести время". Ранее на компенсации по путевкам уже было выделено 5 млрд рублей, добавил Мишустин.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая 2021 года, в ее рамках россиянам будет возвращаться 50% стоимости путевки в участвующий в акции детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей. Однако многие граждане успели приобрести детские путевки до запуска программы, поэтому президент России Владимир Путин поручил разработать механизм возврата части средств и для них, а также при необходимости увеличить объем финансирования программы.

Получить возврат 50% стоимости путевок в детские лагеря, которые были приобретены до старта программы детского туристического кешбэка, можно будет с 15 июня до конца октября, сообщал ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Для этого на портале госуслуг заработает специальная форма.