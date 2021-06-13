Украина вновь предложила создать консорциум по управлению ГТС

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Украины вновь предлагают создать международный консорциум по управлению своей газотранспортной системой (ГТС) с участием западных компаний. Как утверждала советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, это связано с опасениями повышения цен на газ на внутреннем рынке после ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Ее слова в воскресенье передает телеканал " Украина-24 ".

Украинские власти, отметила Зеркаль, стремятся обеспечить свою безопасность, в частности создать гарантии продолжения транзита российского газа в Европу через украинскую территорию после окончания ныне действующего контракта с "Газпромом", а также после ввода в строй газопровода "Северный поток - 2", который прокладывается из РФ в ФРГ по дну Балтийского моря. "Это как раз и имеется в виду, когда мы говорим о предложении, которое заключается в создании консорциума, так как это даст нам возможность использовать украинскую ГТС и дальше и снимет все раздражители, которые существуют в настоящее время", - сказала советник главы украинского Минэнерго Германа Галущенко.

"Однако это невозможно будет сделать, если россияне продолжат монополию "Газпрома" на поставку газа по трубе в Европу", - утверждает Зеркаль. Она считает, что необходимо обеспечить давление на Российскую Федерацию с тем, чтобы она сняла экспортные ограничения для своих производителей, а также для поставки газа из Средней Азии и из других источников, открыла у себя рынок "такой же, как работает в Европе".

По ее мнению, газ на Украине может подорожать, если Россия после ввода в строй "Северного потока - 2" решит остановить его транзит через Украину. В таком случае, пояснила Зеркаль, Украина должна будет организовать физические поставки газа с западного направления и не сможет прибегать к "виртуальному реверсу".

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.

"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть "виртуальный реверс", когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется по факту физически поставлять газ из Европы, расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", - сказала Зеркаль. Она выразила мнение, что приостановка транзита газа через Украину может произойти уже следующей зимой. "Для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ", - полагает советник Минэнерго.

Пятилетний контракт и "Северный поток - 2"

30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Согласно договору, "Газпром" гарантировал прокачку 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в 2021-2024 годах.

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 июня, что администрация американского президента Джо Байдена считает завершение строительства трубопровода "Северный поток - 2", по сути, свершившимся фактом, поэтому теперь ведет с германскими властями переговоры о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта Россией природного газа в Европу и обеспечения интересов Украины.

Идея консорциума по управлению ГТС Украины

Ранее украинские власти неоднократно предлагали европейским и американским компаниям создать международный консорциум по управлению украинской ГТС. При этом они исключали участие России в таком консорциуме. Между тем глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что спасти украинскую ГТС может только создание консорциума с участием России.