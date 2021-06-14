Правительство продлило программу льготного кредитования технопарков

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении запущенной в 2015 году программы льготного кредитования технопарков, сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ.

"Управляющие компании (УК) технопарков смогут получить субсидии на снижение ставки по кредитам, взятым в 2020-2022 годах. <...>. Согласно правилам программы, льготные кредиты выдаются на создание коммунальной и транспортной инфраструктуры, строительство зданий для резидентов, закупку необходимого оборудования, а также на проведение инженерных изысканий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данная субсидия компенсирует две трети расходов управляющей компании на уплату процентов. Размер возмещения не должен превышать величину, рассчитанную исходя из 90% ключевой ставки Банка России.

Как указывается в пояснительной записке к документу, данное решение будет способствовать развитию технопарков.

Технопарки - специальные площадки, оборудованные всем необходимым для реализации инновационных бизнес-проектов. На их территории созданы условия для того, чтобы компания-резидент могла протестировать новые технологии, наладить опытное производство и впоследствии вывести товар на рынок. В России открыто более 160 таких площадок, добавили в пресс-службе кабмина.